Zuletzt schwach, aber Colts setzen auf Raimann

Offensive Tackle Bernhard Raimann hat trotz seiner in der vergangenen Woche in der National Football League (NFL) schwachen Leistung weiter die Unterstützung von Chefcoach Frank Reich. Der hatte beim 12:9-Sieg der Indianapolis Colts gegen die Denver Broncos den 25-Jährigen in der Startformation gebracht, Raimann war dann aber in Spielhälfte eins für vier Strafen verantwortlich. Reich setzt nichtsdestotrotz auch im Heimspiel gegen die Jacksonville Jaguars auf ihn.