Amstetten trotz Sieg in Challenge Cup out

Am Mittwoch erkämpften sich die Mostviertler im Rückspiel bei Hapoel Kfar Saba in Israel nach 0:2-Rückstand noch einen 3:2-Erfolg (-27,-22,19,20,7), der aber nach dem 1:3 im Hinspiel am Dienstag ebenfalls in Tel Aviv nicht für den Aufstieg reichte.