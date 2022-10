„Stadtderbys sind für jeden Spieler das Größte!“

Savo Ekmecic ist Jahrhundertspieler des GAK, absolvierte für die „Rotjacken“ 301 Spiele und saß später auch als Trainer auf der Bank. Der Goalie nahm die „Steirerkrone“ mit in seine Erinnerungen an legendäre Grazer Derbys und sagt aber auch, was ihn vor dem nächsten am 19. Oktober im Cup sehr stört.