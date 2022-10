Augenthaler: „Überlegt, ob ich gleich wieder fahr“

Der Start war misslungen - die Zeit in Graz, bei seinem GAK, den er 113 Spiele lang coachte, wird für den Weltmeister von 1990 aber zur Herzensangelegenheit. „Wir waren damals nicht so ein gestandener Klub wie Sturm, haben aber was aufgebaut, gute Platzierungen erreicht. Und Graz, die Atmosphäre, dieses Südländische - alles wunderschön.“ Darum feierte „Auge“ auch seinen 60er in der steirischen Landeshauptstadt.