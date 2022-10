Wenn ein Roter plötzlich zu einem Schwarzen wird

Das Fußball-Derby zwischen dem GAK und Sturm, das erstmals nach 15 Jahren am 19. Oktober in Liebenau steigt, fesselt die Fans in Graz. Die „Steirerkrone“-Sportredaktion bringt bis zum Ankick im „Derby-Tagebuch“ regelmäßig Geschichten rund um das steirische Prestige-Duell. Heute blickt die „Krone“ auf jene zurück, die zwischen den Grazer „Lagern“ gewechselt sind. „Überläufer“ wie Ronnie Brunmayr hatten keinen leichten Stand.