Legendäres Derby der Präsidenten lebt wieder auf

Der Countdown läuft! Das Fußball-Derby zwischen dem GAK und Sturm, das erstmals nach 15 Jahren am 19. Oktober in Liebenau steigt, fesselt die Fans in Graz. Die „Steirerkrone“-Sportredaktion bringt bis zum Ankick im „Derby-Tagebuch“ regelmäßig Geschichten rund um das legendärste steirische Duell. Den Startschuss machen zwei wortgewaltige Präsidenten: Harald Fischl (GAK) und Hannes Kartnig (Sturm) schenkten sich als Funktionäre nichts. Daran hat sich nichts geändert.