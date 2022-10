Leichnam von Papst Johannes XXlll. exhumiert

Der Leichnam des heiliggesprochenen Papstes Johannes XXIII. ist am Dienstag bei einer Messe zum 60. Jahrestag des Beginns des Zweiten Vatikanischen Konzils exhumiert worden. Johannes XXIII. rief das Zweite Vatikanische Konzil ein und leitete es in seiner Anfangsphase, bevor er am 3. Juni 1963 im Alter von 81 Jahren starb. Die Messe am Dienstag im Petersdom wurde von Papst Franziskus zelebriert.