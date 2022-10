Tausende protestierten in Pakistan gegen Terror

Islamisten gewinnen an Stärke

Seit einigen Monaten gewinnen die militanten Islamisten im Norden des Landes wieder an Stärke, was wiederholt zu Protesten von Anwohnerinnen und Anwohnern führt. Sie wollen, dass das Militär stärker gegen die herrschenden Taliban vorgeht. Letztere stehen international wegen ihres Vorgehens gegen höhere Bildung in der Kritik, speziell bei Mädchen und Frauen.