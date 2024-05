Mit Technik-Offensive ins Super-Sportjahr 2024

In diesem Studio bewegt sich künftig einiges – gemeint sind damit nicht nur Bewegtbilder jener, die etwa bei der Fußball-EM 2024 ab 14. Juni für Österreich über den grünen Rasen sprinten oder bei den Olympischen Sommerspielen in Paris Höchstleistungen erbringen. Gemeint ist damit das neue ORF-Sportstudio selbst, denn hier fahren künftig zu diversen Sport-Ereignissen auf Knopfdruck Formel-1-Boliden ein oder es wandert der EM-Pokal durch die Experten-Runde am Sofa. Möglich macht dies „Augmented Reality“, die in Echtzeit dreidimensionale Elemente in die Studio-Kulisse zaubert.