Zehn Jahre nach Mordversuch: Malala besucht Heimat

Die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai ist zehn Jahre nach dem Mordversuch der Taliban in ihre Heimat Pakistan zurückgekehrt. Yousafzai wolle „die internationale Aufmerksamkeit für die Überschwemmungen“ in ihrer Heimat aufrechterhalten und den Bedarf an humanitärer Hilfe aufzeigen, teilte ihre Stiftung am Dienstag mit. Dazu wollte sie Opfer der Überschwemmungen treffen.