US-Gesellschaft übernimmt Italien-Meister Inter

Wegen Pandemie in Schwierigkeiten

Inter geriet 2021 infolge der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten. Für die Saison 2020/21 wurden finanzielle Verluste in Rekordhöhe prognostiziert, sodass Oaktree den Holdinggesellschaften Rettungskapital zur Verfügung stellte. Damit sollte die Situation des Klubs von Marko Arnautovic stabilisiert und die Fortführung des Geschäftsbetriebs ermöglicht werden. Im Falle eines Zahlungsausfalls hat Oaktree den Berichten zufolge das Recht, die Kontrolle über den Verein zu übernehmen. Bis Dienstag war die Rückzahlung der Schulden vereinbart gewesen.