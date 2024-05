USA erwägen Sanktionen gegen Chefankläger Khan

Empörung über Gleichsetzung der Armee mit der Hamas

Bei einer früheren Anhörung am Dienstag sagte Blinken, er werde mit dem Kongress an einer angemessenen Reaktion arbeiten, und bezeichnete den Schritt des IStGH als „zutiefst unangebracht“. Die Entscheidung – die Gleichsetzung zwischen der Hamas und der israelischen Führung – würde die Aussichten auf ein Geiselabkommen und einen Waffenstillstand in Israels Konflikt mit der militanten palästinensischen Hamas erschweren, sagte Blinken.