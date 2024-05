Italien gelingt Wurf gegen die türkische Mafia

Boyun koordinierte trotz Fußfessel

Die Ermittler stellten fest, dass Boyun von einem Haus im süditalienischen Crotone aus, wo er wegen Waffenhandel unter Hausarrest stand und eine elektronische Fußfessel trug, sein in ganz Europa operierendes Netzwerk weiter leitete und koordinierte. So soll er die illegale Einreise von Migranten über Balkanländer sowie terroristische Straftaten in Europa organisiert haben.