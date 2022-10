„Lärm machen“: Orban nutzt nun auch Twitter

„Lasst uns ein wenig Lärm machen!“ Mit diesen Worten hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Fans am Montag in seinem allerersten Tweet begrüßt. Der rechtsnationale Regierungschef, der bisher lediglich Facebook als Kommunikationsmittel in den sozialen Medien verwendet hat, richtet sich damit zunehmend auch an internationales Publikum, twittert der 59-Jährige doch in englischer Sprache. Dass Orban ins Visier der Twitter-Zensoren geraten wird, davon sind zahlreiche Beobachter überzeugt. Bereits am zweiten Tag stellte der Ministerpräsident die provokante Frage: „Wo ist eigentlich mein guter Freund Donald Trump?“