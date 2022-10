Melissa Naschenweng als „notgeil“ beschimpft

Nach „Starmania“ übel beleidigt

Den übelsten Beleidigungen war sie im Vorjahr ausgesetzt, nachdem sie als Jurorin in der ORF-Castingshow „Starmania“ aufgetreten war. Sie hatte damals für Aufregung gesorgt, als sie mit einem der Kandidaten flirtete und ihm sagte: „Du schaust so gut aus, dass man fast vergessen hat, was du gesungen hast.“