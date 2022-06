Melissa Naschenweng: So sexy kann Feldarbeit sein!

Wenn sie mal nicht die Bühne rockt, packt Melissa Naschenweng gerne auch mal in der Landwirtschaft mit an, wie sie gerade auf Instagram unter Beweis stellt. Im knappen Sport-BH und in sexy Hotpants sowie mit einem Rechen bewaffnet ging es für die Schlager-Beauty jetzt nämlich aufs Feld, um das frisch gemähte Heu einzubringen. „Freiwillige Helfer vor“, kokettierte die Kärntnerin neben den Schnappschüssen frech mit ihren Reizen.