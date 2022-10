Hohe Fallzahlen: Kommt jetzt die Maske zurück?

Pädagogische Hochschule zieht vor

Für Studierende der Pädagogischen Hochschule in Klagenfurt gilt das nicht. „Seit Montag herrscht bei uns in den Innenräumen wieder Maskenpflicht“, erklärt Maria Wobak, Pressesprecherin der Hochschule. Die Regelung sei eine Präventionsmaßnahme. „Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür“, so Wobak. In anderen Bildungseinrichtungen wie auch in der Fachhochschule (FH) will man abwarten. „Sobald es Empfehlungen gibt oder Maßnahmen notwendig sind, werden wir reagieren!“, heißt es in der FH.