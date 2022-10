Die MFG holte auch in ihren Gemeinden wenig

Selbst in jenen 27 Gemeinden, in denen MFG mit Ortsgruppen präsent ist, gelang keine Mobilisierung für Brunner. In Maria Neustift, die Gemeinde mit dem höchsten Landtagswahlergebnis (19,43 %) der MFG, gab es nur 4,81 Prozent für Brunner, was immerhin der Höchstwert unter diesen 27 MFG-Gemeinden ist. Den niedrigsten Wert gab’s hier in Kirchberg bei Mattighofen mit 1,36 Prozent. Der absoluten MFG-Tiefpunkt war aber St. Georgen bei Obernberg am Inn mit null Stimmen für Brunner. So etwas gab’s bei keinem anderen Kandidaten.