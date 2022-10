FC Zürich hat Nachfolger von Franco Foda gefunden

Tabellenschlusslicht

Die letzten drei Partien stand Genesio Colatrella an der Seitenlinie des FCZ. Der Interimstrainer und eigentliche U21-Coach der Züricher konnte die Mannschaft aber auch nicht auf Kurs bringen. In der Meisterschaft gab es zwei Unentschieden gegen die Kantonsrivalen GC und Winterthur, in der Europa Conference League eine 1:5-Abfuhr gegen PSV Eindhoven. In der Super League ist der Klub nach zehn Runden noch ohne Sieg und belegt den letzten Platz.