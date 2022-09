Franco Foda: „Das habe ich noch nie erlebt!“

Jetzt zu den Enkerln

Zwar gelang in der Europa League der Aufstieg in die Gruppenphase, doch in der Meisterschaft hinkte man hinterher - kein Sieg, vorletzter Platz. Daher war nach drei Monaten und 18 Spielen (fünf Siege, drei Remis, zehn Niederlagen) vorzeitig Schluss. Für den ehemaligen Langzeittrainer von Sturm und der Nationalmannschaft eine neue Erfahrung. „Es war wie verhext, wir haben in den vergangenen Spielen gute Leistungen abgeliefert. Aber in den letzten drei Partien haben wir zweimal in der 95. Minute und einmal in der 90. Minute noch Gegentore kassiert. Ich bin schon lange im Geschäft, aber so eine Pechsträhne habe ich noch nie erlebt. Das war unglaublich“, schüttelte Foda den Kopf.