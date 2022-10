„Ich bin schwul“-Hack: Kann mir das passieren?

TikTok, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram - am Handy streiten sich diverse Social-Media-Plattformen um die Nutzungsdauer. Das Leben in der sozialen Blase birgt aber auch Gefahren. Vor allem, wenn die Benutzung nicht mehr in den eigenen Händen liegt. So wie bei Iker Casillas, der Opfer eines Hacker-Angriffs wurde. Auf seinem Twitter-Account wurde ein Schwulen-Outing gepostet. Das Schlimme: Es kann uns alle treffen. Daher stellt sich die brennende Frage: Wie schütze ich mich vor einem Hacker-Angriff?