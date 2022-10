Ein Wiener Lebensmittelladen zum Mitmachen

Zu acht schufen die Zukunftsvisionäre ihre Idee: „Wir machen einen Supermarkt als sozialen Raum, der biologische Produkte zu fairen Preisen an die Leute bringt“, erzählte Gründungsmitglied David Jelinek im Gespräch. Mittlerweile packen sechshundert Mitglieder gemeinsam in der Haberlgasse an und beweisen: Es funktioniert! Das Konzept ist so einfach, wie es klingt: Mitglied im Mila-Mitmachladen werden, im Supermarkt arbeiten, das Sortiment mitbestimmen und regionale Produkte zu fairen Preisen einkaufen.