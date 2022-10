Tag der Leutnante: 101 neue Offiziere ausgemustert

Nach einer mehrjährigen Ausbildung auf Hochschulniveau haben jetzt 70 Berufs- und 31 Milizoffiziere des Jahrganges „Freiherr Lenk von Wolfsberg“ an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ihre Ausbildung abgeschlossen. Bei strahlend blauem Himmel wurden die frisch ausgemusterten Leutnante am Samstagnachmittag in einem Festakt auf dem Maria-​Theresien-​Platz in Anwesenheit des Herrn Bundespräsidenten und der obersten Führung des Heeres feierlich in die Truppe übernommen.