Mehr Macht? Nein, danke! | Zerrissen

Mehr Macht? Nein danke! Meinungsforscher, Journalisten, Polit-Insider - kaum eine oder einer wagt höhere Wetten darauf abzuschließen, wie die heutigen Hofburg-Wahl ausgeht. Schafft es Alexander Van der Bellen wie bisher alle Amtsinhaber, die zur Wiederwahl antraten, auf Anhieb, seine Amtszeit um sechs Jahre zu verlängern? Oder ist das, wie das Staatsoberhaupt selbst zuletzt mehrfach betonte, „keine gmahdte Wiesn“? Können die sechs Herausforderer insgesamt mehr als die Hälfte der Stimmen erringen und den Titelverteidiger damit in eine Stichwahl am 6. November zwingen? Wie viele Menschen gehen zur Wahl - und welche Auswirkungen hat das auf das Ergebnis? Selbst darüber sind die Meinungen geteilt. Eine klare Meinung scheinen die Österreicher aber zumindest in einer Frage zu haben. Via krone.at wollten wir wissen, ob der Bundespräsident mehr Macht bekommen sollte. Da waren in dieser Abstimmung zwei Drittel dagegen. Mehr Macht? Nein danke also! Interessant angesichts des Anspruches mehrerer Präsidentschaftskandidaten, von der Hofburg aus ganz entscheidend ins politische Geschehen im Land eingreifen zu wollen.