Mehrfachüberschlag: Lenker aus Auto geschleudert

Am gegenüberliegenden Bankett befand sich eine Betonabdeckung einer Oberflächenwasserabführung. „Der Pkw prallte ungebremst gegen die Abdeckung“, berichtet die Polizei. „Dadurch wurde das ganze Fahrzeug in die Höhe katapultiert.“ Das Auto überschlug sich mehrfach und kam erst nach 25 Metern zum Stillstand. Dabei wurde der junge Lenker aus dem Pkw geschleudert und blieb neben dem Wrack liegen. Dort entdeckte ihn ein Helfer, der gerade auf dem Weg in die Arbeit war, und alarmierte sofort die Einsatzkräfte.