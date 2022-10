Ringen um VP-Plätze in der Tiroler Landesregierung

Gern zitierte eierlegende Wollmilchsau muss her

Aber wesentlich interessanter wird es ganz oben, sprich an der Spitze des Landes, in Regierungshöhen. Sollte die VP tatsächlich auf den sechsten Regierungssitz verzichten und der SPÖ drei abtreten, wird auch das parteiintern spannend. Dann hätten die Sozialdemokraten, die halb so viele Stimmen wie die VP erhielten, im Verhältnis zur VP aber mehr Regierungssitze. Ganz zu schweigen davon, dass sich Mattle dann in höherer Mathematik, sprich in Mengenlehre, beweisen muss. Motto: Wie kann ich neue Gesichter bringen, aber darf alte und auch die Bünde sowie die Bezirke nicht dabei vergrämen? Da muss dann wohl die gern zitierte eierlegende Wollmilchsau her.