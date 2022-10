Schauen, plaudern, kaufen beim 22. Kunstsalon

„Es ist für uns als Kunstverein in der Region eine tolle Gelegenheit, auch in Linz sichtbar zu werden“, sagt Herta Gurtner. Sie betreut die Koje im hellen, historischen Trakt des Schlossmuseums, in der sich die Galerie 20ger Haus aus Ried im Innkreis vorstellt. Mitgebracht hat Gurtner Werke von Therese Eisenmann und Walter Kainz, der nicht nur mit zarten Gemälden, sondern auch mit patinierten Holzskulpturen der Pflanzenwelt huldigt.