Heißwasser aus der Tiefe statt russischem Erdgas

Der Schatz schlummert in mehreren Kilometern Tiefe! Und er birgt gewaltiges Potenzial, um sich zumindest Stückweise aus der eiskalten Erdgasfalle Putins zu befreien. Denn schon in wenigen Jahren könnten rund 125.000 Wiener Haushalte mit Fernwärme aus sanfter Geothermie - also Erdwärme weit unter der Oberfläche - versorgt werden. Experten bescheinigen Wien, in einer ganz ausgezeichneten Ausgangslage zu sein, die es so in Europa nur selten gibt. „Wir haben Heißwasservorkommen in unserer Region, wir haben mit dem gut ausgebauten Fernwärmenetz die Infrastruktur für die Verteilung, und wir haben durch die wachsende Stadt auch regionale Abnehmer dieser Wärme“, fasst Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) zusammen.