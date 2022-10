Prozess gegen Lebensgefährtin des Hunde-Besitzers

Am 19. Oktober wird am Landesgericht in St. Pölten ein besonders brutaler Fall von Tierquälerei verhandelt. Border-Collie „Liam“ waren, wie berichtet, Vorder- und Hinterbeine sowie die Schnauze mit Klebeband zusammengebunden worden. Dann war der Hund in Altlengbach im Bezirk St. Pölten in einen Brunnen geworfen worden.