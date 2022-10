Nervös? Schach-Rätsel Niemann bricht Interview ab

Niemann steht im Fokus, weil ihm Weltmeister Magnus Carlsen (31) Betrug vorwirft. Anfang September war es zum ersten Vorfall zwischen beiden Großmeistern gekommen. Beim Sinquefield Cup in St. Louis verlor der Superstar aus Norwegen gegen Niemann und zog sich erstmals in seiner Karriere von einem Turnier zurück. Niemann gab während des Sinquefield Cups in einem Interview dann zu, zweimal als Teenager im Alter von 12 und 16 Jahren bei Online-Partien betrogen zu haben, nie jedoch in Präsenz am Schachbrett.