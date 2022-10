Tassenkuchen in der Mikrowelle für Back-Banausen

Warum entwickeln sich Tassenkuchen zum Online-Hit? Nun, es nimmt viel weniger Platz in Anspruch, als ein Backblech. In kleineren Haushalten ist das ganz schön praktisch. Außerdem können auch richtige Back-Banausen so zum Erfolg kommen. Das Rezept unten können sie nur mit Vollmilch oder Halbvollmilch zubereiten. Die pflanzlichen Milchprodukte können da für Überraschungen sorgen, denn die haben alle einen anderen Fettgehalt und reagieren anders auf Wärme. Aber selbst bei einem misslungenen Kuchen ist ein Häferl praktischer als ein Backblech. Bei etwaigen Schnitzern muss man wenigstens nicht den ganzen Inhalt des Backblechs in den Mistkübel leeren.