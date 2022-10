Aich/Dob siegt in Champions-League-Quali 3:2

Aich/Dob war im ersten Satz das klar unterlegene Team, bekam in Folge Nerven und Spiel aber gut in den Griff. Im vierten Satz steuerte Österreichs Vizemeister einem 3:1-Sieg entgegen, doch die Finnen schlugen zurück und sorgten für einen fünften Satz. In dem benötigten die Heimischen im Endeffekt vier Satzbälle, ehe sie nach einer Gesamtspielzeit von 1:42 Stunden den Sack zumachten.