Notärzten reicht es: „Müssen Defizite eingestehen“

„Uns erscheint die gegenwärtige Situation zunehmend untragbar!“ Den leitenden Notärzten des Kepler Uniklinikums in Linz - hier werden vier Notarztstützpunkte koordiniert - reicht es. Sie sehen im derzeitigen System, bei dem Rettungssanitäter - „mit absurd kurzer Ausbildung“, wie sie in einem Mail an die „Krone“ schreiben - zu Notfallpatienten geschickt werden, „im schlimmsten Fall eine Patientengefährdung“.