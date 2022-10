Russische Propaganda in Polizeiseminar verbreitet

Eine interne Evaluierung des in die Kritik geratenen Ukraineseminars der Wiener Polizei habe zum Ergebnis geführt, dass keine Voraussetzungen für dienstrechtlichen Maßnahmen vorlägen, erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Dienstag in der Beantwortung einer NEOS-Anfrage. Das von russischen und pro-russischen Experten dominierte Seminar, an dem laut Karner 27 Polizisten teilnahmen, hatte im Sommer auf ukrainischer Seite für Empörung gesorgt.