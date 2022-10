Pkw aus Garage gestohlen, dann auf Straße entdeckt

Der Coup dürfte einfach gwesen sein: Die Garage war vermutlich unversperrt, am Schlüsselbaord hing der Zündschlüsseln. Er wurde wie auch weitere Schlüssel gestohlen. „Wir können nur immer wieder warnen und zur Vorsicht aufrufen, es Tätern nicht so einfach zu machen“, so ein Polizist. „Die Zeiten, in denen Haus und Auto offen standen, sollten vorbei sein.“