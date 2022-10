Zuständiger Arzt betont: „Ich habe ihr geglaubt“

Sieben Jahre später kreuzten sich die Wege des Mediziners und der jungen Tirolerin wieder. Am 4. August 2020 wurde sie wegen Fremdgefährdung in Hall eingewiesen. Der Arzt, der zum damaligen Zeitpunkt verantwortlicher Oberarzt vom geschlossenen Bereich war, sei erst zu Dienstbeginn am Tag darauf mit Melina (Name geändert) in Kontakt getreten. Er habe alle Befunde über sie gelesen, auch die Visite durchgeführt. „In der Nacht war die Patientin noch aggressiv, bei mir aber nicht mehr. Somit konnten die Zwangsmaßnahmen wie die Fixierung auch gelöst werden“, erklärte er.