Das sagen die Ärzte zum Drogentod von Melina (13)

Vor etwa zwei Jahren starb Melina (Name geändert) an einer Drogen-Überdosis. Der Vater der damals 13-Jährigen prozessiert gegen die Tirol Kliniken. Am Freitag fand in Innsbruck die erste Verhandlung zu dem Tod des Mädchens statt. Neben Vater und Tante sagten auch Ärzte, Psychologen und eine Betreuerin aus.