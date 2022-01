Protokoll des Schreckens: Letzte Wochen von Melina

Am 12. August 2020 starb Melina an einer Drogen-Überdosis. In die Suchtspirale rutschte sie gerade einmal sechs Monate vor ihrem Tod ab. Mehrfach wurde sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Hall eingeliefert. Ihre Familie ist davon überzeugt, dass diese Tragödie verhindert hätte werden können. Daher zieht sie gegen die Tirol Kliniken vor Gericht. Vertreten wird sie von Anwalt Markus Abwerzger.