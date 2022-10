Klimabonus: Postfilialen werden jetzt gestürmt

Der Klimabonus lockt dieser Tage viele Wiener zur Post. Bereits weit vor der offiziellen Öffnungszeit stehen die Menschen in der Schlange. Die einen machen auf dem Absatz kehrt, andere resignieren und verschieben ihre Erledigungen. Bei einem „Krone“-Lokalaugenschein in einer Filiale in Liesing ist der Ärger der Kunden deutlich zu spüren. Auch die Post bestätigt die längeren Wartezeiten, betont aber, dass alle Mitarbeiter im Einsatz seien. Am Dienstag haben sogar 60 Leasing-Mitarbeiter ausgeholfen. Indes gibt es in Ottakring einen Postler, der anscheinend so im Zeitstress ist, dass er die Post anstatt auf die Briefkästen (ein RSa-Brief darunter!) im Stiegenhaus verteilt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.