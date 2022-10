Flüchtlingsaufnahme: Merkel bekommt UNHCR-Preis

Deutschlands Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel erhält den Nansen-Preis des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR). Das teilte die Organisation am Dienstag in Genf mit. Das UNHCR erkenne ihre Rolle 2015 und 2016 an, als Deutschland mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen habe.