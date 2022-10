29 Schüler werden jetzt Operationstechniker

Die Ausbildung ist in Österreich noch einzigartig. „Nach 10 Jahren des Bemühens und zahlreichen Verhandlungsrunden auf Bundesebene ist es nun gelungen den neuen Beruf der Operationstechnischen Assistenz auch in Österreich einzuführen. Durch diese spezielle Ausbildungsschiene steht uns zukünftig hochqualifiziertes Fachpersonal im OP-Bereich zur Verfügung. Das ist ein sehr erfreulicher wichtiger Schritt angesichts der zunehmenden Spezialisierungen und Herausforderungen im medizinischen Bereich sowie der Knappheit beim Pflegepersonal. Auch mit der finanziellen Unterstützung der angehenden OTA-AssistentInnen geht Salzburg einen eigenen Weg und fördert die Auszubildenden mit dem gleichen monatlichen Bonus wie in der Pflegeausbildung,“ so Landeshauptmann-Stv. Christian Stöckl zum Start der neuen OTA-Ausbildung.