Österreich bestellt russischen Botschafter ein

Der russische Missionschef in Wien, Dmitrij Ljubinskij, sollte am Montagvormittag im Außenministerium vorstellig werden. Außenminister Alexander Schallenberg hatte am Freitag erklärt: „Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja sind und bleiben Ukraine. So wie die Krim“. Auch Deutschland, Polen und Italien haben die russischen Botschafter vorgeladen. In Belgien geschah das schon am Freitag.