Leuchtturm Marko Arnautovic ist der große Gejagte

Rang vier

Mit sechs Treffern ist Arnautovic in Italien in aller Munde, trifft auf einen seiner Rivalen: Denn hinter Ciro Immobile (Lazio) und Chwitscha Kwarazchelia (Napoli, je 5 Tore) lauert Juve-Angreifer Dusan Vlahovic mit vier Treffern auf Rang vier. Marko wird aber nicht müde zu betonen: „All diese Zahlen interessieren mich nicht, wichtig sind die Punkte mit Bologna.“ Bemerkenswert ist die Effizienz, mit der MA9 in dieser Saison agiert, abzulesen an den sogenannten „expected goals“, den zu erwartenden Toren.