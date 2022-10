Preisgekrönte Spitzenqualität aus Österreich

Neue Denkweise

Doch schön langsam kommt stärkeres Bewusstsein dafür auf, dass Tiere genau so fühlende Lebewesen sind. Immer mehr Menschen interessieren sich dafür, woher das Fleisch stammt und unter welchen Bedingungen es produziert wurde. Seit fast zwei Jahrzehnten geht der Bio-Visionär Norbert Hackel auf seinem Hof „Labonca“ einen eigenen Weg. Er nimmt Abstand von Massenproduktion und setzt auf eine reine und natürliche Bewirtschaftungsform, die sich vor allem in der respektvollen Haltung der Tiere und in der biologischen Bearbeitung der Ackerflächen zeigt.