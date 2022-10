Mindestens 23 Tote durch Hurrikan „Ian“ in Florida

Notstand in South Carolina ausgerufen

In South Carolina wurde wegen des Hurrikans der Notstand ausgerufen. US-Präsident Joe Biden rief die Bevölkerung auf, sich an die Anweisungen der Behörden zu halten. Zu den Verwüstungen in Florida sagte Biden: „Wir fangen gerade erst an, das Ausmaß der Zerstörung zu sehen.“ Hurrikan „Ian“ werde „wahrscheinlich zu den schlimmsten in der Geschichte des Landes zählen“, so der Präsident.