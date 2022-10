Elke und Andreas sind „Freizeitbuddys“

Von Beginn an war Sympathie da: „Wir haben dieselbe HTL in Wien, Fachrichtung Nachrichtentechnik, besucht. So hatten wir von Anfang an ein Gesprächsthema“, erzählt Andreas Trubel, der u. a. als Elektroniker und Betriebsinformatiker tätig war. „Und teilweise unterrichteten uns sogar dieselben Lehrer“, ergänzt Elke, die beruflich als Bürokraft arbeitet. Und auch ihre Hobbys ähneln sich, obwohl sie lächelnd betont: „Ich bin eigentlich ein faules Trumm, aber Andreas motiviert mich, sportlich zu sein.“