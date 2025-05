Firma fand gestohlenen Lkw über Facebook wieder

Spezial-Lkw tauchte in Slowenien wieder auf

7500 Mal wurde das Posting über Ländergrenzen hinweg geteilt. So erreichte es auch einen Lkw-Lenker in Slowenien, der am Tag darauf in einem Industriegebiet in der Nähe von Marburg auf die quietschgelbe Autobetonpumpe aufmerksam wurde. Der Mann meldete seinen Fund, die slowenische Polizei rückte an und blieb beim Lkw, bis Pehofers Mitarbeiter eintrafen.