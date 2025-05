Postenschacher: „Geht Richtung Ungarn und Polen“

Österreich und Postenschacher: Was für eine Geschichte. In allen Bereichen – so heißt es landläufig – werden mehr oder weniger wichtige Positionen vergeben. Durch die Parteipolitik. Von der Volksschule bis zum Höchstgericht. Tatsächlich führt zweitgenannter Bereich nun zu enormer Aufregung. Die Richterschaft ist nach wie vor nachhaltig empört, sie schafft es, die Öffentlichkeit aufzurütteln. Die „Krone“ berichtete schon vor einer Woche: Jeweils zwei Toppositionen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) und beim Verwaltungsgerichtshof (VwGH) harren ihrer Besetzung. Durch Regierungsspitzen.