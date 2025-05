Grüne empört: 80.000 Euro für elfseitige Strategie

Anlass für den Plan aus dem Ressort von Landesrätin Simone Schmiedtbauer war auch der Krieg in der Ukraine, wo vor allem in der ersten Phase unsicher war, ob die Versorgung mit Saatgut langfristig gesichert ist. Im Vorjahr wurde die „Lebensmittelstrategie grün-weiß“ erarbeitet, in der es nicht nur um den Aufbau von Vorräten geht: Mit den Maßnahmen soll auch Überzeugungsarbeit für die heimischen Erzeugnisse geleistet und Saisonalität gestärkt werden.