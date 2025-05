Schocknachricht bei Sturms Meisterparty!

Dass Sturm ein Umbruch ins Haus steht, ist längst kein Geheimnis mehr. Doch der könnte jetzt größer als geplant ausfallen. Denn mitten in die Meisterparty machte eine Schocknachricht die Runde: So soll Otar Kiteishvili den Abflug machen. Der „Spieler der Saison“ wurde laut gut informierten Kreisen Klubs im Ausland angetragen. Es sei, so hört man, die Zeit gekommen, um die Chance auf einen Wechsel in eine Top-Liga beim Schopf zu packen. Wohin die Reise des Mittelfeldspielers geht? Angeblich auf die Insel, ein Aufsteiger in die Premier League (Burnley, Sunderland, Leeds?) soll Thema sein. Der Abgang des 29-Jährigen, der seinen Vertrag erst im Jänner bis 2027 verlängert hat, wäre ein herber Dämpfer.